Сенников оценил выступление команд в весенней части РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил выступления команд после возобновления чемпионата России.

«ЦСКА разочаровал весной, а порадовало «Динамо». Они хорошо сыграли первые матчи. «Зенит» и «Краснодар» стабильно набирают очки, один раз оступились. Сложно пока кого-то выделить. Сыграли не так много матчей. Внизу таблицы «Сочи» не набирает очков, хотя в некоторых матчах борются. С «Краснодаром» был хороший матч у них. «Оренбург» до последнего будет бороться за выживание в РПЛ. Просто так их не обыграешь», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 22 матчей РПЛ возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» (49 очков). «Зенит» располагается на второй строчке (48). Замыкает тройку лидеров «Локомотив», у которого 44 очка.