Матвей Сафонов высказался после результативной ошибки в матче «ПСЖ» — «Тулуза»

Матвей Сафонов высказался после результативной ошибки в матче «ПСЖ» — «Тулуза»
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы парижан над «Тулузой» (3:1) в матче 28-го тура Лиги 1. Россиянин пропустил после единственного удара в створ ворот, совершив результативную ошибку.

«Всем привет и всех с победой. Как это часто бывает после паузы на сборные, получился непростой матч, напряжённый. Но сейчас уже весь фокус на следующей игре, на «Ливерпуле», — написал Сафонов в телеграм-канале.

«ПСЖ» встретится с английским «Ливерпулем» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первый матч состоится в среду, 8 апреля, в Париже. Ответная игра пройдёт в Ливерпуле во вторник, 14 апреля.

