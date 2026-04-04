«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Холанд с пенальти вывел «горожан» вперёд на 39-й минуте
В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу хозяев поля.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Окончен
4 : 0
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

Счёт открыл нападающий «горожан» Эрлинг Холанд на 39-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.

В предыдущем раунде соревнования «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон».

Также в 1/4 финала Кубка Англии сыграют пары «Челси» — «Порт Вейл», «Саутгемптон» — «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Календарь матчей Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
