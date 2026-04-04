ЦСКА победил «Акрон» в РПЛ, гол Дзюбы на 90+3-й минуте был отменён после просмотра VAR

Завершился матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв. Победу со счётом 2:1 одержали гости.

На пятой минуте форвард ЦСКА Лусиано Гонду открыл счёт в матче после углового, который был назначен из-за задержки ввода мяча в игру вратарём тольяттинцев Игнатом Тереховским. На 60-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти после фола в своей штрафной защитника армейцев Матвея Лукина. На 85-й минуте россиянин Данил Круговой ударом из-за пределов штрафной вновь вывел армейцев вперёд. На 90+3-й минтуе Дзюба оформил дубль, но гол был отменён после вмешательства VAR. Арбитры зафиксировали фол форварда на вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 42 и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 22 очками остался на 10-й строчке.