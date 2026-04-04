Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Дзюбы в ворота ЦСКА на 90+3-й минуте был отменён из-за фола на Акинфееве

Гол Дзюбы в ворота ЦСКА на 90+3-й минуте был отменён из-за фола на Акинфееве
Комментарии

Гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) был отменён из-за нарушения правил на голкипере армейцев Игоре Акинфееве. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

В компенсированное ко второму тайму время Дзюба оформил дубль и сравнял счёт. Однако взятие ворот было отменено после вмешательства VAR. Арбитры зафиксировали фол в атаке. Во время удара головой Дзюба дотронулся рукой до плеча Акинфеева.

Фото: кадр из трансляции

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 42 и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 22 очками остался на 10-й строчке.

Материалы по теме
Яркая развязка «Краснодара», триллер «Динамо», победы «Зенита» и ЦСКА. Что случилось в РПЛ
Яркая развязка «Краснодара», триллер «Динамо», победы «Зенита» и ЦСКА. Что случилось в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android