Гол Дзюбы в ворота ЦСКА на 90+3-й минуте был отменён из-за фола на Акинфееве

Гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) был отменён из-за нарушения правил на голкипере армейцев Игоре Акинфееве. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв.

В компенсированное ко второму тайму время Дзюба оформил дубль и сравнял счёт. Однако взятие ворот было отменено после вмешательства VAR. Арбитры зафиксировали фол в атаке. Во время удара головой Дзюба дотронулся рукой до плеча Акинфеева.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 42 и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 22 очками остался на 10-й строчке.