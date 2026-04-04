Семак: пауза на игры сборных сказалась на составе «Зенита» перед матчем с «Крыльями»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отметил, что пауза на игры сборных оказала значительное влияние на состав и тренировочный процесс команды. В данный момент «Зенит» встречается с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На момент написания новости счёт в матче ничейный 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

— Вы говорили, что команда не успевает полностью собраться после игр сборных. Насколько это сказалось на составе и тренировочном процессе?
— Конечно, это значительно сказалось на составе и тренировочном процессе. Такова ситуация.

— Луис Энрике и Дуглас Сантос сегодня на скамейке запасных. Они успели провести тренировку?
— Да, только вчера провели одну короткую тренировку. Но, учитывая логистику, разницу во времени — оба играли достаточно много. Конечно, на 100% они сегодня не готовы.

— Получат ли оба футболиста сегодня игровое время?
— Посмотрим. Я думаю, да. И один, и второй должны сыграть, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

