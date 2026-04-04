Дзюба прокомментировал отмену своего гола в ворота ЦСКА на 90+3-й минуте

Форвард «Акрона» Артёма Дзюба оценил решение арбитра Владимира Москалёва отменить его гол на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). После просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав фол в атаке. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Победный мяч на 85-й минуте забил игрок ЦСКА Данил Круговой.

— Был фол в атаке в моменте со вторым голом?

— Как по мне — нет, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 42 и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 22 очками остался на 10-й строчке.