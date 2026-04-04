Дзюба прокомментировал отмену своего гола в ворота ЦСКА на 90+3-й минуте
Форвард «Акрона» Артёма Дзюба оценил решение арбитра Владимира Москалёва отменить его гол на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). После просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав фол в атаке. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Победный мяч на 85-й минуте забил игрок ЦСКА Данил Круговой.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5' 1:1 Дзюба – 60' 1:2 Круговой – 85'
— Был фол в атаке в моменте со вторым голом?
— Как по мне — нет, — сказал Дзюба «Матч ТВ».
Фото: кадр из трансляции
ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 42 и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 22 очками остался на 10-й строчке.
