Дзюба прокомментировал отмену своего гола в ворота ЦСКА на 90+3-й минуте

Форвард «Акрона» Артёма Дзюба оценил решение арбитра Владимира Москалёва отменить его гол на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). После просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав фол в атаке. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Победный мяч на 85-й минуте забил игрок ЦСКА Данил Круговой.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

— Был фол в атаке в моменте со вторым голом?
— Как по мне — нет, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

Фото: кадр из трансляции

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 42 и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 22 очками остался на 10-й строчке.

