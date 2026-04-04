«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Холанд оформил дубль на 45+2-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу хозяев поля.

Холанд оформил дубль на 45+2-й минуте.

Ранее нападающий «горожан» Эрлинг Холанд открыл счёт на 39-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.

В предыдущем раунде соревнования «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон».

Также в 1/4 финала Кубка Англии сыграют пары «Челси» — «Порт Вейл», «Саутгемптон» — «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).