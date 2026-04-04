Челестини: мы очень легко пропускаем мячи. Всё время с нами что‑то происходит

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу в матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

— Насколько тяжело далась концовка?

— Здесь достаточно тяжёлое поле. Никто здесь легко не побеждает. В начале второго тайма было 10 хороших минут, когда мы могли забивать второй мяч, а соперник к этому моменту ещё ни разу не пробил по нашим воротам. Мы очень легко пропускаем мячи. Всё время с нами что‑то происходит. Но увидели дух команды, она продолжила сражаться. Кто хотел победить, тот и победил. Футболисты боролись до конца.

Отменённый мяч «Акрона»? Чистейшее нарушение. Самое важное, что мы набрали три очка.

— Иван Обляков был недоволен заменой. Успели с ним пообщаться после матча?

— Я его обнял и поцеловал, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».