Челестини: мы очень легко пропускаем мячи. Всё время с нами что‑то происходит

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу в матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

— Насколько тяжело далась концовка?
— Здесь достаточно тяжёлое поле. Никто здесь легко не побеждает. В начале второго тайма было 10 хороших минут, когда мы могли забивать второй мяч, а соперник к этому моменту ещё ни разу не пробил по нашим воротам. Мы очень легко пропускаем мячи. Всё время с нами что‑то происходит. Но увидели дух команды, она продолжила сражаться. Кто хотел победить, тот и победил. Футболисты боролись до конца.

Отменённый мяч «Акрона»? Чистейшее нарушение. Самое важное, что мы набрали три очка.

— Иван Обляков был недоволен заменой. Успели с ним пообщаться после матча?
— Я его обнял и поцеловал, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Челестини высказался о возвращении Мойзеса в состав ЦСКА после конфликта
