Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чистый гол забрали у Дзюбы, разбирать нечего». Гришин — о решении судьи на 90+3-й минуте

Комментарии

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал решение арбитра Владимира Москалёва отменить гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Судья зафиксировал фол на голкипере Игоре Акинфееве.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Я ничего не вижу, для меня гол чистый. Даже разбирать нечего. Дзюба прыгает, а Игорь [Акинфеев] должен с руками выигрывать этот мяч. Рука у Дзюбы? Ну и что!

Фото: кадр из трансляции

Игорь не рассчитал траекторию полёта. Чистый гол! Я не знаю, как будут судьи разбирать. Это моё мнение. Чистый гол забрали у Дзюбы. Не хочу объяснять другие варианты», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android