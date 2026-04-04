«Чистый гол забрали у Дзюбы, разбирать нечего». Гришин — о решении судьи на 90+3-й минуте

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал решение арбитра Владимира Москалёва отменить гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Судья зафиксировал фол на голкипере Игоре Акинфееве.

«Я ничего не вижу, для меня гол чистый. Даже разбирать нечего. Дзюба прыгает, а Игорь [Акинфеев] должен с руками выигрывать этот мяч. Рука у Дзюбы? Ну и что!

Игорь не рассчитал траекторию полёта. Чистый гол! Я не знаю, как будут судьи разбирать. Это моё мнение. Чистый гол забрали у Дзюбы. Не хочу объяснять другие варианты», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».