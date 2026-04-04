«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиану, Мансилья, Мелкадзе.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.

«Краснодар» с 49 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на восьмой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».