«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Мохамед Салах не забил пенальти на 64-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче 4:0 в пользу хозяев поля.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог реализовать пенальти на 64-й минуте.

Ранее форвард «горожан» Эрлинг Холанд открыл счёт на 39-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар. На 45+2-й минуте Холанд оформил дубль. Нападающий Антуан Семеньо забил третий мяч в ворота «Ливерпуля» на 50-й минуте. На 57-й минуте Холанд оформил хет-трик.

В предыдущем раунде соревнования «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон».

Также в 1/4 финала Кубка Англии сыграют пары «Челси» — «Порт Вейл», «Саутгемптон» — «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).