«Ахмат» — «Краснодар»: после первого тайма счёт 0:0
В эти минуты идёт перерыв матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Встреча проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра матча выступает Антон Фролов из Москвы. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'
«Краснодар» с 49 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на восьмой строчке.
В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».
