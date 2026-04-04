Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — Порт Вейл, результат матча 4 апреля 2026, счёт 7:0, 1/4 финала Кубка Англии 2025/2026

«Челси» забил семь безответных голов «Порт Вейл» в 1/4 финала Кубка Англии
Комментарии

Окончен матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором играли «Челси» (Лондон) и «Порт Вейл» (Сток-он-Трент). Победу со счётом 7:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Фараи Халлам.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
7 : 0
Порт Вейл
Сток-он-Трент
1:0 Хато – 2'     2:0 Педро – 25'     3:0 Габриэль – 42'     4:0 Адарабиойо – 57'     5:0 Сантос – 69'     6:0 Эстевао – 82'     7:0 Гарначо – 90+2'    

Йоррел Хато открыл счёт в этой игре на второй минуте, Жоао Педро удвоил преимущество команды на 25-й минуте, а на 42-й минуте у гостей автоголом отметился Джордан Габриэль. Тосин Адарабиойо забил на 56-й минуте, Андрей Сантос отличился на 69-й минуте, а шестой мяч лондонцев на 82-й минуте забил Эстевао. На 90+2-й минуте пенальти реализовал Алехандро Гарначо.

Жеребьёвка игр 1/2 финала турнира состоится 5 апреля. Матчи этой стадии состоятся 25 и 26 апреля. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android