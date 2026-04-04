«Челси» забил семь безответных голов «Порт Вейл» в 1/4 финала Кубка Англии

Окончен матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором играли «Челси» (Лондон) и «Порт Вейл» (Сток-он-Трент). Победу со счётом 7:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Фараи Халлам.

Йоррел Хато открыл счёт в этой игре на второй минуте, Жоао Педро удвоил преимущество команды на 25-й минуте, а на 42-й минуте у гостей автоголом отметился Джордан Габриэль. Тосин Адарабиойо забил на 56-й минуте, Андрей Сантос отличился на 69-й минуте, а шестой мяч лондонцев на 82-й минуте забил Эстевао. На 90+2-й минуте пенальти реализовал Алехандро Гарначо.

Жеребьёвка игр 1/2 финала турнира состоится 5 апреля. Матчи этой стадии состоятся 25 и 26 апреля. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).