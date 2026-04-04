«Зенит» — «Крылья Советов»: Джон Джон открыл счёт в матче на 49-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Рафаэль Шафеев. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте полузащитник «Зенита» Джон Джон открыл счёт ударом из-за пределов штрафной после рикошета.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе сине-бело-голубых 48 набранных очков в 22 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Крылья Советов» с 21 очком располагаются на 13-й строчке в зоне переходных матчей с отрывом от зоны прямого вылета в три очка.