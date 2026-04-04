Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Крылья Советов»: Джон Джон открыл счёт в матче на 49-й минуте

«Зенит» — «Крылья Советов»: Джон Джон открыл счёт в матче на 49-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Рафаэль Шафеев. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

На 49-й минуте полузащитник «Зенита» Джон Джон открыл счёт ударом из-за пределов штрафной после рикошета.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе сине-бело-голубых 48 набранных очков в 22 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Крылья Советов» с 21 очком располагаются на 13-й строчке в зоне переходных матчей с отрывом от зоны прямого вылета в три очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Яркая развязка «Краснодара», триллер «Динамо», победы «Зенита» и ЦСКА. Что случилось в РПЛ
Яркая развязка «Краснодара», триллер «Динамо», победы «Зенита» и ЦСКА. Что случилось в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android