Саутгемптон — Арсенал, результат матча 4 апреля 2026, счёт 2:1, 1/4 финала Кубка Англии 2025/2026

«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Саутгемптону» в 1/4 финала
Окончен матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором играли «Саутгемптон» и лондонский «Арсенал». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «святые». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В качестве главного арбитра матча выступил Сэмюэл Барротт.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
1:0 Стюарт – 35'     1:1 Дьёкереш – 68'     2:1 Чарльз – 85'    

Росс Стюарт на 35-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Виктор Дьёкереш на 68-й минуте забил ответный мяч «Арсенала». Победный гол «Саутгемптона» на 85-й минуте забил Ши Чарльз.

Жеребьёвка матчей 1/2 финала турнира состоится 5 апреля. Матчи этой стадии состоятся 25 и 26 апреля. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

