«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в 1/4 финала Кубка Англии, у Холанда хет-трик

Завершился матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:0.

Форвард «горожан» Эрлинг Холанд открыл счёт на 39-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар. На 45+2-й минуте Холанд оформил дубль. Нападающий Антуан Семеньо забил третий мяч в ворота «Ливерпуля» на 50-й минуте. На 57-й минуте Холанд сделал хет-трик. Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог реализовать пенальти на 64-й минуте.

Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 5 апреля. Сами полуфинальные поединки ожидаются 25 и 26 апреля на стадионе «Уэмбли».

В предыдущем раунде соревнования «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон».

Также в 1/4 финала Кубка Англии сыграют пары «Челси» — «Порт Вейл», «Саутгемптон» — «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

Действующим победителем турнира является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).