Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вердер — РБ Лейпциг, результат матча 4 апреля 2026, счёт 1:2, 28-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» в 28-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли бременский «Вердер» и «РБ Лейпциг». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене. В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой).

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Нуса – 15'     0:2 Ромуло – 52'     1:2 Муса – 90+4'    

Антонио Нуса вывел гостей вперёд на 15-й минуте, Ромуло на 52-й минуте удвоил преимущество команды. Салим Муса на 90+4-й минуте отыграл один мяч «Вердера».

После этой игры «Вердер» с 28 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» с 53 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре зелёно-белые 12 апреля на выезде встретятся с «Кёльном», «быки» 11 апреля примут мёнхенгладбахскую «Боруссию».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android