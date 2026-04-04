«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» в 28-м туре Бундеслиги

Завершён матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли бременский «Вердер» и «РБ Лейпциг». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене. В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой).

Антонио Нуса вывел гостей вперёд на 15-й минуте, Ромуло на 52-й минуте удвоил преимущество команды. Салим Муса на 90+4-й минуте отыграл один мяч «Вердера».

После этой игры «Вердер» с 28 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» с 53 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре зелёно-белые 12 апреля на выезде встретятся с «Кёльном», «быки» 11 апреля примут мёнхенгладбахскую «Боруссию».