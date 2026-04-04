«Реал Сосьедад» победил «Леванте» в Ла Лиге, Арсен Захарян остался в запасе

Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Леванте». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Муньис Руис. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Счёт в матче был открыт на 30-й минуте. Отличился защитник баскского клуба Хон Мартин. На 83-й минуте полузащитник Брайс Мендес удвоил преимущество своей команды. Российский полузащитник клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян провёл всю игру на скамье запасных.

«Реал Сосьедад» довёл количество набранных в сезоне очков до 41. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. «Леванте» с 26 очками занимает 19-е место и находится в зоне вылета.