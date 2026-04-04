Тедеев: винить Тереховского за нарушение в матче с ЦСКА не буду, ситуация во всём спорная

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал эпизод с вратарём Игнатом Тереховским в матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, завершившемся со счётом 2:1 в пользу армейцев. В начале первого тайма Тереховский дольше восьми секунд удерживал мяч в руках, что согласно новым правилам, вступившим в силу в сезоне-2025/2026, должно было привести к назначению углового. После розыгрыша стандарта Лусиано Гонду забил мяч.

— Как можете охарактеризовать этот эпизод?

— Мы делаем из футбола ситуацию, которая не похожа на футбол. Для чего это правило? Для увеличения интенсивности игры. Если это случается на четвёртой минуте матча, то как считает судья? Как он выбирает последовательность с точки зрения отсчёта этих цифр? Ведь их можно по‑разному интерпретировать — как он поднимает руку вверх и загибает пальцы. Кто‑то чуть медленнее, кто‑то чуть быстрее. Как захочет. В данной ситуации захотелось так загибать.

Сейчас взять и посчитать сколько на самом деле прошло времени — может прошло больше, может меньше, но как это интерпретировать? Когда это случается в конце матча или в какой‑то промежуток времени — ну окей, я понимаю это — дух игры сам по себе. Но когда это в такой безобидной ситуации — это просто смешно. Ни в одной лиге, сколько я наблюдаю, такого нигде не встречал, чтобы на четвёртой минуте там кто‑то уже что‑то создавал. Здесь судья взял и создал ситуацию. Ну хорошо, окей. Возможно, он прав, возможно — нет.

Это не самое страшное. Мы отбили этот угловой и плохо среагировали впоследствии. На это я отреагировал как тренер и буду реагировать. А то, что произошёл момент… И корить за это вратаря лично я не буду, потому что эта ситуация везде и во всём спорная, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».