Фрайбург — Бавария, результат матча 4 апреля 2026, счёт 2:3, 28-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга», отыгравшись с 0:2 после 80-й минуты
Комментарии

Окончен матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Фрайбург» и мюнхенская «Бавария». После финального свистка зафиксирован счёт 3:2 в пользу мюнхенцев. Встреча состоялась на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Берлин).

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Манзамби – 46'     2:0 Хёлер – 71'     2:1 Бишоф – 81'     2:2 Бишоф – 90+2'     2:3 Карл – 90+9'    

Йохан Манзамби вывел хозяев поля вперёд на 46-й минуте, Лукас Хёлер на 71-й минуте удвоил преимущество команды. Том Бишоф на 81-й минуте сократил отставание мюнхенцев в счёте, а на 90+2-й минуте он оформил дубль. Победный гол «Баварии» на 90+9-й минуте забил Ленарт Карл.

После этой игры «Фрайбург» с 37 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария» с 73 очками возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «орлы» 12 апреля на выезде сыграют с «Майнцем», мюнхенцы 11 апреля в гостях встретятся с «Санкт-Паули».

