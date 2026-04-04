Бонгонда не вернётся в «Спартак» до игры с «Локомотивом» из-за решения президента ДР Конго

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда вернётся в расположение клуба на следующей неделе из-за решения президента ДР Конго Феликса Чисекеди организовать в воскресенье, 5 апреля, праздничные мероприятия по поводу выхода национальной команды в финальную часть ЧМ-2026. Таким образом, Бонгонда пропустит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартаку» предстоит встретиться с «Локомотивом» 5 апреля.
«Конголезская федерация в одностороннем порядке приняла решение задержать игроков сборной до понедельника, хотя правила ФИФА чётко гласят: игроки должны вернуться в свои клубы в течение 48 часов после матча. Дело уже находится на рассмотрении в дисциплинарном комитете ФИФА, потому что это создаёт очень опасный прецедент для всех клубов, которые платят своим игрокам. Руководящие органы уже направили письмо в конголезскую федерацию», — приводит слова президента «Лилля» Оливье Летанга RMC Sport.
В финальном межконтинентальном стыковом матче за право выхода на ЧМ-2026 ДР Конго победила сборную Ямайки (1:0).
- 6 апреля 2026
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58
-
03:47
-
03:35
-
03:24
-
03:14
-
02:55
-
02:54
-
02:14
-
02:11
-
01:42
-
00:52
-
00:47
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:12
-
00:11
-
00:10
- 5 апреля 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:44