Бонгонда не вернётся в «Спартак» до игры с «Локомотивом» из-за решения президента ДР Конго

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда вернётся в расположение клуба на следующей неделе из-за решения президента ДР Конго Феликса Чисекеди организовать в воскресенье, 5 апреля, праздничные мероприятия по поводу выхода национальной команды в финальную часть ЧМ-2026. Таким образом, Бонгонда пропустит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартаку» предстоит встретиться с «Локомотивом» 5 апреля.

«Конголезская федерация в одностороннем порядке приняла решение задержать игроков сборной до понедельника, хотя правила ФИФА чётко гласят: игроки должны вернуться в свои клубы в течение 48 часов после матча. Дело уже находится на рассмотрении в дисциплинарном комитете ФИФА, потому что это создаёт очень опасный прецедент для всех клубов, которые платят своим игрокам. Руководящие органы уже направили письмо в конголезскую федерацию», — приводит слова президента «Лилля» Оливье Летанга RMC Sport.

В финальном межконтинентальном стыковом матче за право выхода на ЧМ-2026 ДР Конго победила сборную Ямайки (1:0).