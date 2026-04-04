Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бонгонда не вернётся в «Спартак» до игры с «Локомотивом» из-за решения президента ДР Конго

Комментарии

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда вернётся в расположение клуба на следующей неделе из-за решения президента ДР Конго Феликса Чисекеди организовать в воскресенье, 5 апреля, праздничные мероприятия по поводу выхода национальной команды в финальную часть ЧМ-2026. Таким образом, Бонгонда пропустит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартаку» предстоит встретиться с «Локомотивом» 5 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Конголезская федерация в одностороннем порядке приняла решение задержать игроков сборной до понедельника, хотя правила ФИФА чётко гласят: игроки должны вернуться в свои клубы в течение 48 часов после матча. Дело уже находится на рассмотрении в дисциплинарном комитете ФИФА, потому что это создаёт очень опасный прецедент для всех клубов, которые платят своим игрокам. Руководящие органы уже направили письмо в конголезскую федерацию», — приводит слова президента «Лилля» Оливье Летанга RMC Sport.

В финальном межконтинентальном стыковом матче за право выхода на ЧМ-2026 ДР Конго победила сборную Ямайки (1:0).

ЧМ-2026 — Межконтинентальный плей-офф . Финал
01 апреля 2026, среда. 00:00 МСК
ДР Конго
Окончен
1 : 0
ДВ
Ямайка
1:0 Туанзебе – 100'    
Материалы по теме
Игорь Дмитриев высказался о предстоящих матчах «Спартака» с «Локомотивом» и «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android