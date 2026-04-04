Видео: гол Сергея Бабкина дальним ударом в матче «Зенит» — «Крылья Советов»
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин забил гол ударом с дальнего расстояния в ворота «Зенита» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49' 2:0 Соболев – 55' 2:1 Бабкин – 75'
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Отметим, этот гол стал первым для Сергея Бабкина в нынешнем сезоне РПЛ. Хавбек провёл 17 матчей за клуб.
После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.
