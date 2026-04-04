Видео: гол Сергея Бабкина дальним ударом в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин забил гол ударом с дальнего расстояния в ворота «Зенита» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:1.

Отметим, этот гол стал первым для Сергея Бабкина в нынешнем сезоне РПЛ. Хавбек провёл 17 матчей за клуб.

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.