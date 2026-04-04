«Зенит» переиграл «Крылья Советов» в 23-м туре РПЛ

Окончен матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев.

На 49-й минуте полузащитник «Зенита» Джон Джон открыл счёт ударом из-за пределов штрафной после рикошета. На 55-й минуте нападающий Александр Соболев забил ударом головой. Полузащитник Сергей Бабкин отыграл один мяч «Крыльев Советов» ударом с дальней дистанции на 75-й минуте.

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.

В следующем туре петербуржцы 12 апреля примут «Краснодар», а самарцы 11 апреля дома сыграют с «Ахматом».