«Байер» победил «Вольфсбург» в 28-м туре Бундеслиги в матче с девятью голами

Завершён матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Вольфсбург». Победу со счётом 6:3 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра матча выступил Мартин Петерзен (Штутгарт).

Йонас Винд на 16-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Алехандро Гримальдо на 30-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт. Йоаким Мехле на 31-й минуте вернул преимущество гостям, а на 38-й минуте у «Вольфсбурга» «с точки» забил Кристиан Эриксен. Алехандро Гримальдо сократил разрыв в счёте на 44-й минуте, Патрик Шик реализовал пенальти на 53-й минуте и вернул равенство на табло. Эдмон Тапсоба на 68-й минуте забил четвёртый мяч «Байера», а на 73-й минуте голом отметился Ибрахим Маза. На 90+6-й минуте Малик Тилльман установил окончательный счёт — 6:3.

После этой игры «Байер» с 49 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «Вольфсбург» с 21 очком располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Байер» 11 апреля на выезде встретится с дортмундской «Боруссией», «Вольфсбург» в тот же день примет «Айнтрахт».