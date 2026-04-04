Хомуха оценил правильность отмены гола Артёма Дзюбы в ворота ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал решение арбитра Владимира Москалёва отменить гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-синими. Судья зафиксировал фол на голкипере Игоре Акинфееве. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

«Сейчас, кроме «Краснодара» и «Зенита», ко всем клубам, которые играют, есть вопросы. Но тем не менее ЦСКА выигрывает вторую встречу подряд. Думаю, что тенденция положительная. Видел эпизод с забитым голом Дзюбы, там борьба была не столь существенной, чтобы отменять этот мяч.

Кроме того, что рука Дзюбы лежала на плече Акинфеева, я не видел никакого такого сильного воздействия на эпизод. Понятное дело, ЦСКА ещё не до конца пришёл в себя после неудачного старта сезона, но тем не менее есть тенденция и шесть набранных очков в двух матчах. Здесь всё закономерно», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.