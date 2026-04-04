Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хомуха оценил правильность отмены гола Артёма Дзюбы в ворота ЦСКА

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал решение арбитра Владимира Москалёва отменить гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-синими. Судья зафиксировал фол на голкипере Игоре Акинфееве. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Сейчас, кроме «Краснодара» и «Зенита», ко всем клубам, которые играют, есть вопросы. Но тем не менее ЦСКА выигрывает вторую встречу подряд. Думаю, что тенденция положительная. Видел эпизод с забитым голом Дзюбы, там борьба была не столь существенной, чтобы отменять этот мяч.

Кроме того, что рука Дзюбы лежала на плече Акинфеева, я не видел никакого такого сильного воздействия на эпизод. Понятное дело, ЦСКА ещё не до конца пришёл в себя после неудачного старта сезона, но тем не менее есть тенденция и шесть набранных очков в двух матчах. Здесь всё закономерно», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android