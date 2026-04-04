«Зенит» выиграл 10 домашних встреч подряд в чемпионате России во второй раз в истории

«Зенит» выиграл 10 домашних игр подряд в чемпионате России во второй раз в своей истории. Это случилось в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Крыльями Советов» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

Ранее «Зенит» одержал победы в домашних матчах со «Спартаком», «Балтикой», «Акроном», «Рубином», «Локомотивом», московским «Динамо», «Оренбургом», «Пари НН» и махачкалинским «Динамо». Последний раз сине-бело-голубые теряли очки на своём стадионе в матче 3-го тура с ЦСКА (1:1).

Первый случай был в 2022 году (13 побед подряд), но тогда серия растянулась на два сезона.

А в рамках одного сезона последним 10 домашних матчей подряд выигрывал «Спартак» в чемпионском сезоне-2016/2017.

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.

