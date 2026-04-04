Александр Соболев забил в четырёх матчах РПЛ подряд впервые с 2022 года

Александр Соболев забил в четырёх матчах РПЛ подряд впервые с 2022 года
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев отличился во встрече 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Таким образом, форвард сине-бело-голубых забил в четырёх матчах чемпионата России подряд впервые с 2022 года. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

Ранее форвард «Зенита» забивал голы в ворота «Оренбурга» (1:2), «Спартака» (2:0) и московского «Динамо» (3:1). В предыдущий раз Соболев отличался в пяти встречах подряд за «Спартак». Это рекордная серия россиянина.

На данный момент «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.

