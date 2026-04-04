«Зенит» обыграл «Крылья Советов» впервые за три матча

«Зенит» со счётом 2:1 переиграл «Крылья Советов» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, сине-бело-голубые победили самарцев впервые за три встречи чемпионата России.

Ранее петербуржцы в матче 17-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 уступили самарцам со счётом 2:3, а в 15-м туре нынешнего розыгрыша первенства сыграли вничью — 1:1.

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.

В следующем туре петербуржцы 12 апреля примут «Краснодар», а самарцы 11 апреля дома сыграют с «Ахматом».