Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» впервые за три матча

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» впервые за три матча
«Зенит» со счётом 2:1 переиграл «Крылья Советов» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, сине-бело-голубые победили самарцев впервые за три встречи чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

Ранее петербуржцы в матче 17-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 уступили самарцам со счётом 2:3, а в 15-м туре нынешнего розыгрыша первенства сыграли вничью — 1:1.

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.

В следующем туре петербуржцы 12 апреля примут «Краснодар», а самарцы 11 апреля дома сыграют с «Ахматом».

Материалы по теме
Соболев продолжает сиять в «Зените». Но что за голище в девятку залетел у «Крыльев»! Видео
Видео
Соболев продолжает сиять в «Зените». Но что за голище в девятку залетел у «Крыльев»! Видео
