«Судьям надо посмотреть, как движется секундная стрелка». Тедеев — о матче «Акрон» — ЦСКА

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался об эпизоде с пропущенным голом в матче 23‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2). В начале первого тайма голкипер «Акрона» Игнат Тереховский дольше восьми секунд вводил мяч в игру, держа его в руках. Согласно правилам, вступившим в силу в сезоне‑2025/2026, за такое назначается угловой. После розыгрыша стандарта форвард ЦСКА Лусиано Гонду забил мяч. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«Эти восемь секунд на ввод мяча вратарём — вообще смешная ситуация. Потому что все судьи по‑разному загибают пальцы. Как они в уме могут посчитать эти секунды? Или надо учиться считать так, как считают кремлёвские часы. По ним надо ориентироваться, наверное. Им всем надо собраться и посмотреть, как движется секундная стрелка на главных часах в нашей стране, и сделать выводы. Потому что загибать пальцы можно по‑разному. И он почему‑то насчитал это в самом начале… Если ты как судья не понимаешь дух игры, то как будет вратарь тянуть время на четвёртой минуте? Зачем? Следи за интенсивностью», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

После 23 матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.