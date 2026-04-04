«Шинник» и «КАМАЗ» сыграли вничью в матче 27-го тура Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между ярославским «Шинником» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ефим Рубцов. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли отличиться по ходу матча.

После 27 матчей «КАМАЗ» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 39 очков. «Шинник», в активе которого 33 очка, располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Шинник» сыграет с ульяновской «Волгой» (12 апреля), а «КАМАЗ» встретится с «Нефтехимиком» из Нижнекамска (10 апреля).