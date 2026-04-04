Хомуха: «Спартак» поборется за медали РПЛ, если обыграет «Локомотив»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Локомотивом» 5 апреля, и оценил перспективы красно-белых в этом сезоне.

«Спартак» играет у себя дома, и атакующий потенциал у команды достаточно высокий. Думаю, фаворитом в матче с «Локомотив» является «Спартак». Тем более в случае победы отставание от «Локомотива» сократится до трёх очков.

Этот матч очень важен для «Спартака» с точки зрения борьбы за медали и распределения мест в турнирной таблице. Если «Спартак» одержит победу, высока вероятность, что сможет побороться за призовую тройку», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 23 матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив» заработал 44 очка и располагается на третьей строчке.