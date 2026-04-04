Штутгарт — Боруссия Д, результат матча 4 апреля 2026, счёт 0:2, 28-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд одолела «Штутгарт», дважды забив после 90-й минуты
Комментарии

Завершён матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу дортмундцев. Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра выступил Роберт Шредер из Ганновера.

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Штутгарт
Окончен
0 : 2
Дортмунд
0:1 Адейеми – 90+4'     0:2 Брандт – 90+6'    

Карим Адейеми забил на 90+4-й минуте, а на 90+6-й минуте голом отметился Юлиан Брандт.

После этой игры «Штутгарт» с 53 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия» с 64 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «Штутгарт» 12 апреля примет «Гамбург», дортмундская «Боруссия» 11 апреля дома сыграет с леверкузенским «Байером».

