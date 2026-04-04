Защитник «Зенита» Караваев: Бабкин хорошо пробил, но в этом голе есть и везение

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1) и прокомментировал гол хавбека самарцев Сергея Бабкина ударом с дальней дистанции.

«Эмоции суперские. Сейчас очень важные игры, поэтому победа очень нужна. В первом тайме не получалось в завершении, хотя моменты были. А пропущенный гол — очень хороший удар, там есть и везение. Бабкин здорово пробил. Впереди у нас «Спартак» — важная игра. В Кубке нет права на ошибку», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.