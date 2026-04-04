Тренер ЦСКА Фабио Челестини: приятно, что мы прервали негативную тенденцию

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался после матча своей команды с тольяттинским «Акроном» (2:1) в 23‑м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал влияние паузы на матчи сборных.

— В первом тайме мы полностью заслужили повести в матче и, возможно, должны были это делать с большей разницей. В начале второй половины встречи могли забивать второй гол. Пенальти же всё поменял. После него начались 10-15 минут, когда мы испытывали неприятности. Игорь Акинфеев сделал прекрасный сейв — у нас великолепный вратарь. Но в той части матча игра могла склониться в пользу «Акрона». Но всё закончилось в нашу пользу. Команда провела серьёзный хороший матч на тяжёлом поле. Если побеждаешь, это не вопрос удачи. Ты борешься до конца. Сегодня нам было непросто справляться с длинными забросами на Дзюбу и обороняться после аутов «Акрона». Все команды, играющие против «Акрона», мучаются и испытывают неприятности.

— В течение этого сезона после каждой международной паузы команда показывала не самые лучшие результаты. Боялись ли вы, что в этот раз может случиться нечто подобное?

— Нет. Мы верим в наш процесс, верим в то, что делаем. Не смотрим на какие-то отрицательные закономерности. Иногда что-то такое может происходить, но все подобные тенденции надо заканчивать. Почему так происходило в прошлые разы — не знаю. Но тогда в сборную от нас уезжало 13 игроков, и получалось, что в течение всей осени они играли каждые три дня и возвращались утомлённые. Сегодня игрокам-сборникам тоже было непросто и физически, и ментально, хотя я этого в голове не держал. Но приятно, что мы прервали негативную тенденцию, — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

После 23 матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.