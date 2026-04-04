«Есть шанс выиграть конкуренцию у Мантуана». Караваев — о возвращении после травмы

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1) высказался о возвращении в игру после травмы.

«У меня уже всё хорошо, как можете видеть. Всё в рабочем режиме. Шансы выиграть конкуренцию у Мантуана, конечно, есть. Мы каждый день тренируемся, работаем», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.

В следующем туре петербуржцы 12 апреля примут «Краснодар», а самарцы 11 апреля дома сыграют с «Ахматом».