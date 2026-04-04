«Давление висело до финального свистка». Семак — о победе «Зенита» над «Крыльями Советов»

Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

«Думаю, до второго нашего забитого мяча, за исключением момента, когда мы позволили Чинеду добивать с опасной позиции, игра складывалась для нас по хорошему сценарию. После второго гола отдали инициативу «Крыльям», здесь уже больше было давления на наши ворота, хотя не забей [они] этот потрясающий гол, наверное, поспокойнее мы игру закончили бы. Были моменты, чтобы увеличить преимущество.

Выпустили в центр поля свежих игроков, чтобы немножко отодвинуть игру от наших ворот, но думаю, по разным причинам те игроки, которые вышли, на сегодняшний день не в оптимальном состоянии. Это игроки сборных: Педро — после травмы, Дуглас, Кондаков и Луис Энрике ездили в расположение сборных команд. Конечно, свежести и движения не хватало для того, чтобы более активно сыграть в обороне и в атаке тоже.

От центра поля очень многое зависит. Стали гораздо больше ошибаться во второй половине и в принципе думаю, что отдали инициативу — то, что не нужно было делать. При счёте 2:1 всегда есть определённая нервозность: любая ошибка, любой стандарт может привести к опасному моменту и пропущенному мячу и впоследствии к возможной потере очков. И это давление, конечно, висело в воздухе до финального свистка», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

