«Динамо» — «Оренбург»: Константин Тюкавин забил гол на 39-й минуте

В эти минуты идёт матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Павел Шадыханов. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин забил гол на 39-й минуте. Ранее защитник гостей Фахд Муфи забил гол в свои ворота на 29-й минуте.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 30 набранных очков в 22 турах. «Оренбург» с 18 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета с отставанием от зоны переходных матчей в три очка.