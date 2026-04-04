Вратарь «Зенита» Адамов прокомментировал пропущенный мяч от «Крыльев Советов»

Вратарь «Зенита» Адамов прокомментировал пропущенный мяч от «Крыльев Советов»
Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал гол полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Бабкина ударом с дальней дистанции в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

«Не могу сказать, что пропущенный мяч — моя ошибка, игрок «Крыльев» хорошо исполнил. Но другой момент, что и ребята не накрыли, и я не среагировал. Трудно судить, ещё не разбирали», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.

Материалы по теме
Соболев продолжает сиять в «Зените». Но что за голище в девятку залетел у «Крыльев»! Видео
Видео
Соболев продолжает сиять в «Зените». Но что за голище в девятку залетел у «Крыльев»! Видео
