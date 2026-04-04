Вратарь «Зенита» Адамов прокомментировал пропущенный мяч от «Крыльев Советов»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал гол полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Бабкина ударом с дальней дистанции в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:1.

«Не могу сказать, что пропущенный мяч — моя ошибка, игрок «Крыльев» хорошо исполнил. Но другой момент, что и ребята не накрыли, и я не среагировал. Трудно судить, ещё не разбирали», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.