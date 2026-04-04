Вратарь «Зенита» Адамов рассказал, почему Дуран пропустил матч с «Крыльями»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался по поводу отсутствия нападающего сине-бело-голубых Джона Дурана в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«По поводу Дурана нам ничего не объявляли, но, как я знаю, у него что-то заболело», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» одержал 10-ю домашнюю победу подряд в нынешнем сезоне. Последний раз сине-бело-голубые теряли очки на своём стадионе в матче 3-го тура с ЦСКА (1:1).

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.