Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Денис Адамов — о правиле восьми секунд: опять вратарей загоняют в рамки, стало тяжелее

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1) поделился мнением о нововведении в футбольный регламент, которым стало правило восьми секунд. Согласно новшеству, вратари могут удерживать мяч не более восьми секунд, в противном случае против нарушившей команды назначается угловой удар.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

«К новому правилу восьми секунд я отношусь негативно. Опять загоняют вратарей в рамки. В последние минуты игры футболисты уже устали, а тебе надо поскорее искать вариант. Вратарям стало намного тяжелее, но мы уже перестроились, весь сезон так играем», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

