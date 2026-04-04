Челестини объяснил свой выбор центральных защитников на матч ЦСКА с «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил выбор Матвея Лукина и Кирилла Данилова в качестве центральных защитников на матч с тольяттинским «Акроном» (2:1) в 23‑м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Нападающий махачкалинского «Динамо» отличается от форварда «Акрона». Очевидно, что задача была другая. В тот раз главным было не давать возможность нападающему проникнуть в глубину. И этот запрос явно отличается от задачи обороняться против Дзюбы. Поставить Кирилла и Матвея я решил из-за того, что они провели хороший матч с «Динамо». Мы в той игре победили, и мне хотелось продолжить выступать с тем же сочетанием игроков.

Если они хотят выступать за ЦСКА на высоком уровне, им предоставлена великолепная возможность. Оба могут играть в старте. Если ребята допустят ошибки, они должны быть сильны психологически, чтобы сразу их забыть, перевернуть страницу и готовиться к следующей игре. Это часть их пути и опыта. Кто в 2026 году не совершал ошибок? Мы все через это проходили, поэтому никого не убирают из-за одной осечки. Здесь решает не возраст.

Даже если они ошибутся, надеюсь, не потеряют веру в себя. Я в них уверен максимально. Сейчас они сыграли два матча в очень непростой для команды период. Для Кирилла Данилова это не был какой-то «подарок»: сегодня он 95 минут сражался с Дзюбой, чувствую только гордость. И за него, и за Матвея Лукина. Ошибки неизбежны, но я очень горд и одним, и другим», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

После 23 матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.

