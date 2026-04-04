Соболев посвятил забитый гол в матче с «Крыльями Советов» своему младшему сыну

Нападающий «Зенита» Александр Соболев посвятил забитый гол в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Крыльями Советов» (2:1), своему младшему сыну Марку.

Нападающий отличился на 55-й минуте встречи и удвоил преимущество своей команды. Форвард забил в четырёх матчах РПЛ подряд впервые с 2022 года, а «Зенит» одержал 10-ю домашнюю победу подряд в нынешнем сезоне. Последний раз сине-бело-голубые теряли очки на своём стадионе в матче 3-го тура с ЦСКА (1:1).

Фото: ФК «Зенит»

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.