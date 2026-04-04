«Он один из лучших полузащитников всех времён». Кевин Де Брёйне — о Модриче

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне перед матчем с «Миланом» в 31-м туре Серии А высказался о хавбеке красно-чёрных Луке Модриче. Встреча команд пройдёт в понедельник, 6 апреля.

«Он игрок высшего класса. Я хорошо его знаю, много раз встречался с ним на поле, разговаривал. Для меня это один из лучших полузащитников всех времён: конечно, я не могу сравнивать разные поколения, но он, безусловно, один из лучших за последние 20 лет. Думаю, я встречался с ним как минимум 20 раз, играя против сборной Хорватии и «Реала». Сейчас он играет за «Милан». Для меня Лука фантастический игрок, фантастический человек. И у него замечательная семья», – приводит слова Де Брёйне La Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2025/2026 полузащитник «Милана» провёл 32 матча во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и три результативные передачи.

На данный момент «Наполи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 62 очка. «Милан» с 63 очками располагается на второй строчке. Лидирует в лиге «Интер», в активе которого 69 очков.