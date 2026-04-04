Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чертаново — Спартак, результат матча 4 апреля 2026, счет 1:3, 4-й тур женской Суперлиги 2025/2026

«Спартак» в большинстве победил «Чертаново» в матче 4-го тура женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались московские «Чертаново» и «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена Чертаново» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала София Рыжонкова. Победу в матче со счётом 3:1 праздновала команда гостей.

Россия — Суперлига (ж) . 4-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Окончен
1 : 3
Спартак (ж)
Москва
0:1 Гживиньска – 45'     1:1 Голик – 45+2'     1:2 Якупова – 51'     1:3 Якупова – 62'    
Удаления: Дудорова – 42' / нет

Счёт в матче открыла Габриэла Гживиньска. Футболистка «Спартака» отличилась на 45-й минуте. Через две минуты Елена Голик сравняла счёт. На 51-й минуте Лина Якупова вывела команду гостей вперёд, а на 62-й минуте футболистка оформила дубль, установив окончательный счёт в матче — 3:1. Команда «Чертаново» играла в меньшинстве с 42-й минуты. Прямую красную карточку получила Варвара Дудорова.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице женской Суперлиги, набрав 10 очков после четырёх встреч. «Чертаново», в активе которого нет набранных очков, располагается на предпоследней, 12-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android