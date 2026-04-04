«Спартак» в большинстве победил «Чертаново» в матче 4-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались московские «Чертаново» и «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена Чертаново» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала София Рыжонкова. Победу в матче со счётом 3:1 праздновала команда гостей.

Счёт в матче открыла Габриэла Гживиньска. Футболистка «Спартака» отличилась на 45-й минуте. Через две минуты Елена Голик сравняла счёт. На 51-й минуте Лина Якупова вывела команду гостей вперёд, а на 62-й минуте футболистка оформила дубль, установив окончательный счёт в матче — 3:1. Команда «Чертаново» играла в меньшинстве с 42-й минуты. Прямую красную карточку получила Варвара Дудорова.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице женской Суперлиги, набрав 10 очков после четырёх встреч. «Чертаново», в активе которого нет набранных очков, располагается на предпоследней, 12-й строчке.