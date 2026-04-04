Сперцян выйдет в старте «Краснодара» в матче с «Ахматом», несмотря на слухи о травме

Сперцян выйдет в старте «Краснодара» в матче с «Ахматом», несмотря на слухи о травме
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выйдет в стартовом составе своей команды в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Ранее в прессе появлялась информация, что футболист сборной Армении может пропустить встречу из-за травмы.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

«Краснодар» с 49 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на восьмой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».

Материалы по теме
«Спартак» удержал главную звезду, травма Сперцяна, новый тренер ЦСКА. Новости РПЛ за паузу
«Спартак» удержал главную звезду, травма Сперцяна, новый тренер ЦСКА. Новости РПЛ за паузу
