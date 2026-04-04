Сперцян выйдет в старте «Краснодара» в матче с «Ахматом», несмотря на слухи о травме

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян выйдет в стартовом составе своей команды в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Ранее в прессе появлялась информация, что футболист сборной Армении может пропустить встречу из-за травмы.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

«Краснодар» с 49 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на восьмой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».