«Манчестер Сити» в третий раз подряд обыграл «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» со счётом 4:0 разгромил «Ливерпуль» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Таким образом, «горожане» в третий раз подряд переиграли мерсисайдцев во всех турнирах.

В 11-м туре нынешнего сезона английской Премьер-лиги небесно-голубые победили «красных» со счётом 3:0, а в 25-м туре команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счётом 2:1. Теперь эту серию дополнила и победа в Кубке.

Жеребьёвка полуфинальных пар турнира запланирована на 5 апреля. Сами полуфинальные поединки ожидаются 25 и 26 апреля на стадионе «Уэмбли».

Действующим победителем Кубка Англии является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).