«Динамо» — «Оренбург»: Эдуардо Кейрос сделал счёт 3:3 на 66-й минуте

В эти минуты идёт матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Павел Шадыханов. Счёт в матче 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Оренбурга» Эдуардо Кейрос сделал счёт 3:3 на 66-й минуте. Ранее защитник «Оренбурга» Фахд Муфи забил гол в свои ворота на 29-й минуте. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин забил второй гол своей команды на 39-й минуте. Муфи отыграл один мяч для гостей на 45+2-й минуте. Эдуардо Кейрос сравнял счёт на 51-й минуте. Тюкавин оформил дубль на 61-й минуте.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 30 набранных очков в 22 турах. «Оренбург» с 18 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета с отставанием от зоны переходных матчей в три очка.