Мадридский «Реал» уступил «Мальорке» в матче Ла Лиги, пропустив на 90+2-й минуте

Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Мальорки» Ману Морланес на 41-й минуте. На 88-й минуте защитник гостей Эдер Милитао сравнял счёт в матче, а на 90+2-й минуте нападающий хозяев Ведат Мурики установил окончательный счёт в матче — 2:1.

После 30 матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Мальорка» покинула зону вылета и располагается на 15-й строчке. У команды в активе 31 очко.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа в домашнем матче встретится с «Жироной» 10 апреля, а «Мальорка» сыграет с «Райо Вальекано» 12 апреля.