Мальорка — Реал Мадрид, результат матча 4 апреля 2026, счёт 2:1, 30-й тур Ла Лиги 2025/2026

Мадридский «Реал» уступил «Мальорке» в матче Ла Лиги, пропустив на 90+2-й минуте
Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес. Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морланес – 41'     1:1 Милитао – 88'     2:1 Мурики – 90+1'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Мальорки» Ману Морланес на 41-й минуте. На 88-й минуте защитник гостей Эдер Милитао сравнял счёт в матче, а на 90+2-й минуте нападающий хозяев Ведат Мурики установил окончательный счёт в матче — 2:1.

После 30 матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Мальорка» покинула зону вылета и располагается на 15-й строчке. У команды в активе 31 очко.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа в домашнем матче встретится с «Жироной» 10 апреля, а «Мальорка» сыграет с «Райо Вальекано» 12 апреля.

