Нападающий «Манчестер Сити» Холанд: ещё одна поездка на «Уэмбли» — это замечательно

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:0). Футболист в этой игре оформил хет-трик.

«В первом тайме нам пришлось довольно непросто. Мы продолжили бороться, матч получился замечательным. Ещё одна поездка на «Уэмбли» [после победы в Кубке английской лиги] — это замечательно. Давно не оформлял хет-трик за «Сити», на это требуется время. Каждый хет-трик особенный», — приводит слова Холанда TNT Sports.

Жеребьёвка полуфинальных пар турнира запланирована на 5 апреля. Сами полуфинальные поединки ожидаются 25 и 26 апреля на стадионе «Уэмбли».

Действующим победителем Кубка Англии является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).