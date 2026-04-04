Нападающий «Манчестер Сити» Холанд: ещё одна поездка на «Уэмбли» — это замечательно
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:0). Футболист в этой игре оформил хет-трик.
Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39' 2:0 Холанд – 45+2' 3:0 Семеньо – 50' 4:0 Холанд – 57'
«В первом тайме нам пришлось довольно непросто. Мы продолжили бороться, матч получился замечательным. Ещё одна поездка на «Уэмбли» [после победы в Кубке английской лиги] — это замечательно. Давно не оформлял хет-трик за «Сити», на это требуется время. Каждый хет-трик особенный», — приводит слова Холанда TNT Sports.
Жеребьёвка полуфинальных пар турнира запланирована на 5 апреля. Сами полуфинальные поединки ожидаются 25 и 26 апреля на стадионе «Уэмбли».
Действующим победителем Кубка Англии является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).
